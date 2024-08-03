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Ливневые дожди вызвали транспортный коллапс в российских регионах

11:45
  • суббота
  • 03 августа 2024

Затопило федеральную трассу

Сразу в нескольких регионах ликвидируют последствия ливней и гроз. В Бурятии из-за дождей затопило несколько посёлков. Там действует режим ЧС. Для жителей развёрнуты пункты временного размещения. Подтоплена федеральная трасса "Байкал".

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В Приморье из-за мощных осадков вырос уровень воды в реках. Дороги там местами превратились в водную полосу препятствий. В регионе из-за ливней и ухудшения паводковой обстановки действует штормовое предупреждение. С каждым днём - всё больше ограничений по проезду. 

От интенсивных ливней больше всего страдают горные территории - в Чугуевском районе подмыло новый мост через реку Светлая, на другом участке краевую трассу перекрыл обвал. Небольшие подтопления фиксируют и жители близлежащих сёл.

Непогода вновь обрушилась и на Бурятию. В Тарбагатайском районе после сильных дождей сошёл сель. Мощным потоком смыло два пешеходных моста, затопило федеральную трассу "Байкал" и три села. Жители и автомобилисты оказались в водном плену. В районе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Местные власти организовали подвоз бутилированной воды и подготовили пункт временного размещения, но жители пока остаются в своих домах.

А в Перми после ливня затопило центральные улицы. Вода - даже в транспорте. Лужи появились и в местном торговом центре. Из-за плохой видимости автомобилистам приходилось часто останавливаться. При этом, как объяснили синоптики, зона интенсивных осадков прошла через город узкой полосой. Как говорят жители, настолько концентрированных осадков в этом году они ещё не наблюдали.

Наталья Бабкина, «ТВ Центр»

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