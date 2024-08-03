США усиливают морскую группировку на Ближнем Востоке

Иран может ударить по Израилю

В Тель-Авиве готовятся к ударам возмездия после убийства в Тегеране главы политбюро Хамас. США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке.

Как заявили в Пентагоне, в регион направят эсминцы и крейсеры, способные осуществлять противоракетную оборону, а также эскадрилью истребителей. Наращиванием сил будет лично руководить министр обороны Ллойд Остин.

Иранские СМИ анонсируют первые ответные шаги уже в ближайшие часы. Сообщая, что удар станет молниеносным и жёстким. Из-за эскалации о приостановке и об отмене полётов в Израиль ранее сообщали немецкие, американские и британские авиакомпании. Международные рейсы отменяют в Тель-Авив, а также Иорданию, сообщает "ТВ Центр".

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