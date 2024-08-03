Москвичей пригласили на Тайский фестиваль в сад "Эрмитаж"

Он завершится 4 августа
В столичном саду "Эрмитаж" проходит Тайский фестиваль. Он посвящён культурному наследию королевства.
До 4 августа посетители могут познакомиться с традициями и обычаями этой гостеприимной страны, поучаствовать в мастер-классах по тайскому боксу и приготовлению популярных блюд. И даже посетить сеанс традиционного массажа.
Также в программе - показ коллекции модной одежды, созданной не только профессионалами, но и начинающими дизайнерами, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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