Москвичей пригласили на Тайский фестиваль в сад "Эрмитаж"

Он завершится 4 августа

В столичном саду "Эрмитаж" проходит Тайский фестиваль. Он посвящён культурному наследию королевства.

До 4 августа посетители могут познакомиться с традициями и обычаями этой гостеприимной страны, поучаствовать в мастер-классах по тайскому боксу и приготовлению популярных блюд. И даже посетить сеанс традиционного массажа.

Также в программе - показ коллекции модной одежды, созданной не только профессионалами, но и начинающими дизайнерами, сообщает "ТВ Центр".

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