Величие истории: в Севастополе открылся музей "Новый Херсонес"

Его называют шедевром мирового масштаба

Уникальный музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" открылся для посетителей в Севастополе. Культурный и духовный центр региона посетили уже более 20 тысяч человек. Изюминка этой экспозиции - её интерактивность, посетители словно оказываются внутри исторических событий.

Музей Крыма и Новороссии открыл свои двери под звуки античной арфы. Здесь как в театре, всё начинается с вешалки. В историю погружает и Византийский стиль архитектуры, и актёры в образе греческих и византийских жителей Херсонеса. Это не просто музей, а настоящее путешествие во времени. Здесь можно побывать Херсонесе Х века, посетить центральный рынок Агора, храм, где венчался князь Владимир.

Каждая локация полна интерактива, а декорации дополняют мультимедиа. Можно послушать, как звучали старинные инструменты, познакомиться с архитектурой и культурой разных народов Крыма, всего лишь поменяв карточки у экрана, увидеть местных морских обитателей и встать за штурвал парусника. Музей – словно учебник истории северного Причерноморья с древних времён до наших дней. Каждый зал – эпоха.

"Некоторые туристы ходят, ищут атрибуты, артефакты, не находят и очень удивляются. Но я объясняю, что это музей нового поколения, где вы погружаетесь в ту эпоху, о которой рассказано в этом зале благодаря всем инновациям и достижениям", - говорит экскурсовод Марина Леонова.

Крещение князя Владимира, период Крымского ханства, присоединение полуострова при Екатерине Великой, создание Черноморского флота, и конечно, героические страницы из прошлого. Здесь можно оказаться в Севастополе времен первой обороны и почувствовать себя Львом Толстым на четвёртом бастионе.

Чтобы увидеть это великолепие, сотни туристов специально продлили свой отдых на полуострове. И не пожалели, что дождались открытия. Люди называют "Новый Херсонес" шедевром мирового масштаба. Для туристов организованы бесплатные экскурсии по территории комплекса. В ближайшее время откроются ещё два музея - христианства и античности и Византии.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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