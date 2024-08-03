Олимпиада в Париже: скандал за скандалом

Трансгендеры избивают женщин на ринге

Бурные овации за избиение женщины - таковы реалии нынешней Олимпиады в Париже. Там прошёл ещё один боксёрский поединок между спортсменской и трансгендером. На одном ринге оказались участница из Узбекистана и человек неопределённого пола из Алжира. Исход такого боя был вполне предсказуем.

Одна восьмая финала женских соревнований по боксу. На ринге - Линь Юйтин из Тайваня и Ситора Турдибекоева из Узбекистана. Всего три раунда и сухой счёт - 5:0 - в пользу участницы из Тайваня. Или участника. Линь Юйтин - трансгендер. Поэтому называть е или его боксршей как-то странно. Тем более, что и серия тестов показала - у Юйтин повышенный уровень тестостерона.

От обиды Ситора еле сдерживает слезы. Силы слишком не равны. Да и нервы, видимо, подвели. Ведь накануне другой трансгендер из Алжира - Иман Хелиф - показательно одолел итальянку Анджелу Карини всего за 46 секунд, сломав при этом ей нос. Женщина своему обидчику даже не стала пожимать руку, как это положено в боксе. А потом и вовсе опустилась на колени и заплакала. Правда, позже на женщину, видимо, надавили и ей пришлось принести извинения за свой эмоциональный срыв.

Международная ассоциация бокса жёстко ответила Олимпийскому комитету на допуск трансгендеров в женскую категорию. Там подчеркнули, что боксёры не должны подвергаться риску, который может привести к потенциально серьёзной травме.

Ещё год назад оба этих трансгендера на чемпионате мира в Индии были дисквалифицированы. Тогда доказали, что тайванец Юйтин и алжирец Хелиф имеют XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона, что противоречит участию в женской категории. Но нынешняя Олимпиада в Париже бьёт все рекорды по абсурдам. Не сдержался от комментариев президент Сербии Александр Вучич.

Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума.

Не осталась в стороне и мама Гарри Поттера Джоан Роулинг. Её особенно задел взгляд победителя, а именно его ухмылка.

А Эммануэля Макрона произошедшее ничуть не смутило. Он радостно, как с закадычным другом, общался после скандала с алжирским трансгедером Хелифом, который по-мужски приложил свою соперницу. Прокомментировал президент Франции наконец-то и скандальное открытие Олимпиады, назвав всё произошедшее художественной свободой. И добавил: так Франция продемонстрировала своё лицо. Правда, всё больше людей в мире сомневаются в том, что это было именно лицо.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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