Собянин рассказал об инвестиционных проектах на севере Москвы

Там построят образовательные учреждения

На севере Москвы частные инвесторы построят административно-деловой комплекс и школу с детским садом.

Как рассказал сегодня в соцсети мэр Сергей Собянин, проекты реализуют в рамках специальной городской программы. Она направлена на увеличение в столице промышленных и социальных объектов, коммерческих центров, где смогут трудоустроиться жители соседних кварталов, в том числе и новостроек.

Благодаря возведению административных зданий и учебного комплекса в районах Хорошёво-Мнёвники и Тимирязевский будет создано почти девять тысяч рабочих мест.

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