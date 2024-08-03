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Собянин рассказал об инвестиционных проектах на севере Москвы

13:41
  • суббота
  • 03 августа 2024

Там построят образовательные учреждения

На севере Москвы частные инвесторы построят административно-деловой комплекс и школу с детским садом.

Как рассказал сегодня в соцсети мэр Сергей Собянин, проекты реализуют в рамках специальной городской программы. Она направлена на увеличение в столице промышленных и социальных объектов, коммерческих центров, где смогут трудоустроиться жители соседних кварталов, в том числе и новостроек.

Благодаря возведению административных зданий и учебного комплекса в районах Хорошёво-Мнёвники и Тимирязевский будет создано почти девять  тысяч рабочих мест. 

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