Москвичи полюбили летние кинотеатры в парках

Их посетили более 20 тысяч человек

С начала этого сезоны кинотеатры под открытым небом в столичных парках посетили более 20 тысяч человек. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Сейчас в парковых зонах Москвы работают десять летних кинотеатров. Один из самых первых уличных кинотеатров в городе появился в Саду имени Баумана в 20-х годах прошлого века.

Москвичам давно полюбился кинотеатр на главной сцене Таганского парка, он работает уже более десяти лет. Самый молодой кинотеатр недавно открыт в зоне отдыха "Покровский берег", отметил мэр.

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