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Вернувшийся по обмену Селезнёв рассказал об ужасах американской тюрьмы

14:26
  • суббота
  • 03 августа 2024

Его чуть не убили

Вернувшийся по обмену в Россию Роман Селезнёв заявил, что в американской тюрьме его чуть не убили. В интервью "Первому каналу" он сообщил, что он провёл какое-то время в карцере, а его жизнь висела на волоске.

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"Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер. Пару случаев было, когда меня чуть не убили", - рассказал Селезнёв.

Сотрудники тюрьмы издевались над ним изощрённым образом: каждые два часа его будили, заставляя отмечаться.

В 2014 году Романа Селезнёва похитили на Мальдивах сотрудники американских спецслужб. В США его приговорили к 27 годам за кибермошенничество.

2 августа Селезнёв и ещё семеро россиян вернулись на Родину в результате обмена со странами Запада. Из России выехали трое американцев и несколько россиян, осуждённых за серьёзные преступления. Всех их помиловал президент Владимир Путин.

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