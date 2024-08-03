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Учёные на Алтае сняли редкие кадры о жизни семьи манулов

17:27
  • суббота
  • 03 августа 2024

Манулы - очень скрытные животные

"ТВ Центр" публикует кадры из национального парка "Сайлюгемский" в Республике Алтай. Там удалось снять редкое видео о жизни семейства манулов.

Четырёх котят и маму зоологи обнаружили во время экспедиции. Они запечатлели, как самка идёт на охоту, приносит малышам добычу, а ещё строго наблюдает за любопытными специалистами, которые снимают всё на камеры.

Увидеть этих животных в природе довольно сложно. И не только потому, что их осталось мало - они очень скрытные и отлично маскируются. Поэтому для экспедиции, в состав которой вошли сотрудники самого нацпарка, а также специалисты из зоопарков Москвы и Петербурга, встреча с манулами стала самым ярким событием.

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