Силы ПВО России сбили за сутки 140 украинских беспилотников

Уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников

Средства ПВО России сбили за минувшие сутки американскую ракету Patriot, девять снарядов HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за последние 24 часа в зоне проведения СВО уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция П-18, склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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