Иран пообещал отомстить за убийство Хании

Но не говорит - как, когда и где

Иран отомстит за смерть Исмаила Хании в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом. Такое расплывчатое заявление сделал на третий день после гибели главы политбюро ХАМАС Корпус стражей Исламской Революции.

Там также сообщили, что Хания был убит выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Убийство было организовано Израилем при поддержке США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление КСИР.

Исмаил Хания был убит 31 июля в своей резиденции в Тегеране. ХАМАС обвинил в случившемся власти Израиля, а представитель движения предупредил, что убийство Хании повлечёт ответные меры против Тель-Авива.

В связи с обострением ситуации США перебросили на Ближний Восток дополнительную группировку военных кораблей.

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