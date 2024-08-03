Четыре жителя Шебекино ранены во время обстрела ВСУ

Повреждены объекты газоснабжения

Четыре мирных жителя пострадали при обстреле Шебекино. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела повреждены постройки в 19 частных владениях, вылетели стёкла в многоквартирном доме и коммерческом объекте. Также повреждения получили два легковых автомобиля и линии газо- и электроснабжения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram