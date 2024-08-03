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Разработки московских учёных повысили качество медпомощи

22:55
  • суббота
  • 03 августа 2024

Об этом сообщил Сергей Собянин

Разработки московских учёных помогают повысить качество медпомощи. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

К примеру, фиксатор кисти позволяет повысить качество снимков МРТ, а первый в России фантом плода даёт возможность настроить и отработать технологию магнитно-резонансного сканирования во время беременности.

Раньше фантомы закупали за границей, теперь их создают в Москве. Пациенты стали получать более точную диагностику, отметил мэр.

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