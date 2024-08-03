Разработки московских учёных повысили качество медпомощи

Об этом сообщил Сергей Собянин
Разработки московских учёных помогают повысить качество медпомощи. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
К примеру, фиксатор кисти позволяет повысить качество снимков МРТ, а первый в России фантом плода даёт возможность настроить и отработать технологию магнитно-резонансного сканирования во время беременности.
Раньше фантомы закупали за границей, теперь их создают в Москве. Пациенты стали получать более точную диагностику, отметил мэр.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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