Путин выразил соболезнования лидеру КНДР в связи с последствиями наводнений

Президент направил телеграмму Ким Чен Ыну

Владимир Путин выразил сегодня лидеру КНДР Ким Чен Ыну соболезнования в связи с последствиями наводнений в северо-западных провинциях страны, сообщает "ТВ Центр".

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате разгула стихии. В России разделяют боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики" - говорится в телеграмме российского президента.

Путин выразил уверенность, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована и подчеркнул, что Пхеньян всегда может рассчитывать на помощь и поддержку Москвы.

Как ранее сообщило агентство ЦТАК, из-за паводка, вызванного сильными ливнями, более пяти тысяч жителей города Синыйджу в провинции Пхёнан-Пукто оказались изолированы.

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