В Бурятии введён режим ЧС из-за паводков

Есть угроза затопления населённых пунктов

Власти Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков и угрозы подтоплений дорог и населённых пунктов. Сегодня пришлось перекрыть движение на участке федеральной трассы "Байкал" в Мухоршибирском районе республики.

Полицейские и сотрудники ГАИ несут дежурство в населённых пунктах, где имеется угроза затопления, сообщает РИА Новости. Местные власти организовали подвоз бутилированной воды и необходимых продуктов.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что на Хонхолойском водохранилище начался перелив через дамбу, возникла угроза затопления пяти сёл. Для жителей уже оборудованы пункты временного размещения на случай эвакуации.

Подъём воды в реках и водохранилищах Бурятии связан с затяжными проливными дождями.

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