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В Бурятии введён режим ЧС из-за паводков

19:44
  • суббота
  • 03 августа 2024

Есть угроза затопления населённых пунктов

Власти Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков и угрозы подтоплений дорог и населённых пунктов. Сегодня пришлось перекрыть движение на участке федеральной трассы "Байкал" в Мухоршибирском районе республики.

Полицейские и сотрудники ГАИ несут дежурство в населённых пунктах, где имеется угроза затопления, сообщает РИА НовостиМестные власти организовали подвоз бутилированной воды и необходимых продуктов.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что на Хонхолойском водохранилище начался перелив через дамбу, возникла угроза затопления пяти сёл. Для жителей уже оборудованы пункты временного размещения на случай эвакуации.

Подъём воды в реках и водохранилищах Бурятии связан с затяжными проливными дождями. 

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