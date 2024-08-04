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Сергей Дурунда и его подвиг на спецоперации

08:18
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры профессионализма и смелости наших бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Чингиз Базардиев в составе подразделения мотострелков штурмом взял заброшенную водонапорную станцию, где враг оборудовал огневые позиции. Точными выстрелами Чингиз уничтожил часть радикалов, и, преодолев минное поле, приступил к зачистке от боевиков территории.

Гвардии старший сержант Сергей Дурунда обнаружил группу украинских диверсантов, которые направлялись в сторону наших подразделений. Дождавшись максимального скопления противника, Сергей открыл огонь из автомата и ликвидировал неприятеля, сообщает "ТВ Центр".

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