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Дроны ВСУ атаковали три села в Белгородской области

21:19
  • суббота
  • 03 августа 2024

Пострадали мирные жители

Сразу три населённых пункта Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ПВО сбила шестой за день дрон ВСУ над Белгородской областью
ПВО пресекла две атаки украинских дронов на Белгородскую область

В селе Берёзовка беспилотники пробили крышу гаража и повредили остекление и фасад пятиквартирного дома. В селе Петровка дрон повредил легковой автомобиль, а в селе Муром в частном доме выбило стёкла и повредило крышу после атаки с воздуха.

Также губернатор сообщил, что после повторного обстрела Шебекино ранены двое жителей, а в селе Берёзовка пострадала женщина.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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