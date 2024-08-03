Дроны ВСУ атаковали три села в Белгородской области

Пострадали мирные жители

Сразу три населённых пункта Белгородской области атакованы дронами ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Берёзовка беспилотники пробили крышу гаража и повредили остекление и фасад пятиквартирного дома. В селе Петровка дрон повредил легковой автомобиль, а в селе Муром в частном доме выбило стёкла и повредило крышу после атаки с воздуха.

Также губернатор сообщил, что после повторного обстрела Шебекино ранены двое жителей, а в селе Берёзовка пострадала женщина.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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