Парк "Зарядье" пригласил на фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

Одна из его площадок находится в парке "Зарядье"

В столичном парке "Зарядье" рассказывают о том, что ждёт Москву в области искусства. "Нейросеть. Диджей и Гусли" - под таким названием сегодня вечером там большой концерт.

Организаторы решили показать все грани культуры города - от классики до фольклора и джаза. Номера посвятили музыке, театру и кино. В ближайшие недели зрителей ждут ещё выступления оркестров, спектакли, ночные киносеансы, показы мод.

Всё это - часть масштабного фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Жители и гости столицы узнают, как будет развиваться мегаполис. Зарядье стало одной из основных площадок форума. Фестиваль будет идти до 8 сентября, сообщает "ТВ Центр".

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