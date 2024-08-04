ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп считает, что Харрис не хочет участвовать в дебатах 4 сентября из-за низкого IQ

00:41
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Вице-президент отказалась проводить дебаты на условиях Трампа

"У Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня. Она не может нормально говорить без телесуфлёра. У неё крайне низкий IQ". Об этом экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, вице-президент неспособна провести против него "реальные дебаты", так как "не может нормально говорить без телесуфлёра".

3 августа Камала Харрис отказалась проводить дебаты на условиях Трампа и предложила перенести их на 10 сентября. Трамп же выступал за перенос на неделю раньше и смену канала с ABC на Fox News.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.