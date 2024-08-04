Трамп считает, что Харрис не хочет участвовать в дебатах 4 сентября из-за низкого IQ

Вице-президент отказалась проводить дебаты на условиях Трампа

"У Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня. Она не может нормально говорить без телесуфлёра. У неё крайне низкий IQ". Об этом экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, вице-президент неспособна провести против него "реальные дебаты", так как "не может нормально говорить без телесуфлёра".

3 августа Камала Харрис отказалась проводить дебаты на условиях Трампа и предложила перенести их на 10 сентября. Трамп же выступал за перенос на неделю раньше и смену канала с ABC на Fox News.

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