Движение "Хезболла" выпустило более 50 ракет в сторону Израиля

Израильские средства ПВО отражают ракетно-миномётную атаку

Ливанское движение "Хезболла" выпустило более 50 ракет по поселениям на севере Израиля. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его информации, сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях. Израильские средства ПВО отражают ракетно-миномётную атаку. Активирована система ПРО "Железный купол".

Движение "Хезболла" заявило, что выпустило десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля в ответ на обстрелы юга Ливана.

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