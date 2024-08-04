Ватикан осудил церемонию открытия Олимпиады в Париже

Святой престол отреагировал на пародию на "Тайную вечерю", показанную на церемонии

В Ватикане выразили осуждение "некоторых сцен" открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщила Служба печати Святого Престола.

В официальном заявлении подчёркивается, что "на таком престижном событии" недопустимо "прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения".

26 июля на церемонии открытия Олимпиады в Париже была продемонстрирована пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, которая оставила многих зрителей оскорблёнными.

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