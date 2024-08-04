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Иран может нанести удар по Израилю в этот понедельник

07:28
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Американские и израильские чиновники бьют тревогу

Официальные лица США и Израиля считают, что Иран нанесёт удар по израильской территории уже в этот понедельник. Об этом в воскресенье, 4 августа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на Ближний Восток прибыл глава Центрального командования вооружённых сил США Майкл Курилла. Ожидается, что он использует поездку, чтобы "попытаться мобилизовать ту же международную коалицию", что выступала в поддержку Израиля в апреле.

При этом, как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на данные западной разведки, Иран планирует нападение на Израиль 12 августа, в еврейский день траура и скорби.

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