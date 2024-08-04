Ватикан выступил с запоздалым осуждением открытия Олимпиады

Только на девятый день

Ватикан заявил, что на Олимпиаде не должно быть намёков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей. Так Святой престол только через девять дней отреагировал на скандальную церемонию открытия Игр в Париже.

"Святой престол был огорчён некоторыми сценами с церемонии открытия Олимпийских игр и может лишь присоединиться к голосам, которые прозвучали в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесённого многим христианам и верующим других религий", - говорится в заявлении Ватикана.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже 26 июля наделала много шума. Перед публикой выплясывали люди непонятного пола; появлялась то королева Мария-Антуанетта с отрубленной головой в руках, то фрики, пародирующие картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.

Через два дня оргкомитет Игр извинился за позорную интерпретацию "Тайной вечери" и заявил, что организаторы не хотели никого оскорблять, а лишь старались подчеркнуть толерантность общества.

Утром 28 июля с официального сайта Олимпиады исчезло видео с откровенно провокационными моментами церемонии открытия.

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