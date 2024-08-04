ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил железнодорожников с праздником

09:01
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Он отмечается 4 августа

Сегодня в России отмечают День железнодорожника. Стальные магистрали занимают важное место в транспортной системе страны и имеют стратегическое значение. В отрасли трудится более 700 тысяч человек. Доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта, сообщает "ТВ Центр".

Путин поздравил россиян с 50-летием начала строительства БАМа
Путин поздравил с праздником работников флота

Работников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что для такой большой страны, как Россия, роль железнодорожного транспорта будет только возрастать. Необходимо, чтобы он работал надёжно, отвечал современным запросам и экономики, и наших граждан.

"В целом нам необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне с использованием самых передовых разработок", - отметил глава государства.

Путин обозначил задачи на будущее. Это - создание международных логистических коридоров. развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация бесшовного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Машинисты поезда
Машинисты поезда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.