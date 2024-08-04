Путин поздравил железнодорожников с праздником

Он отмечается 4 августа

Сегодня в России отмечают День железнодорожника. Стальные магистрали занимают важное место в транспортной системе страны и имеют стратегическое значение. В отрасли трудится более 700 тысяч человек. Доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта, сообщает "ТВ Центр".

Работников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что для такой большой страны, как Россия, роль железнодорожного транспорта будет только возрастать. Необходимо, чтобы он работал надёжно, отвечал современным запросам и экономики, и наших граждан.

"В целом нам необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне с использованием самых передовых разработок", - отметил глава государства.

Путин обозначил задачи на будущее. Это - создание международных логистических коридоров. развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация бесшовного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram