Суд в США вернулся к громкому делу Трампа

И будет рассматривать его без участия экс-президента

Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение уголовного дела против бывшего президента США Дональда Трампа. Разбирательство назначено на 16 августа, сообщает "ТВ Центр".

Политику инкриминируют попытку сохранить власть, несмотря на поражение в президентских выборах 2021 года. Об этом говорится в письменном заявлении судьи Тани Чаткэн. Заседание будет проходить в формате конференции, и нынешний кандидат на пост главы государства от республиканцев присутствовать на нём лично не обязан.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом, который распространяется лишь на его действия в рамках исполнения должностных обязанностей. Так что судебное разбирательство, вероятнее всего, затянется. И это позволит республиканцу продолжать предвыборную кампанию.

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