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В Бурятии из-за паводка разрушены три автомобильных моста

11:55
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Закрыт участок федеральной трассы

Подтоплены дороги, размыты мосты, повреждены сельхозугодья. На Дальнем Востоке ликвидируют последствия сильнейших ливней. Площадь затопленных территорий выросла в Бурятии. Там введён режим ЧС республиканского масштаба. Идут восстановительные работы. В соседнем Забайкалье начали эвакуировать жителей из опасных районов.
В Бурятии введён режим ЧС из-за паводков

В Бурятии сейчас занимаются наведением мостов. Точнее, их восстановлением – спасатели и местные жители делают насыпи, чтобы деревни и сёла не оставались отрезанными надолго. Сейчас известно о трёх повреждённых переправах. Федеральная трасса "Байкал" закрыта минимум на сутки – несколько участков размыты, а вдоль обочин - озёра. Все машины отправляют в объезд.

Из-за сильных и продолжительных дождей резко поднялся уровень воды в реках. В Бурятии действует режим ЧС республиканского уровня. В двух самых пострадавших районах спасатели проводят эвакуацию населения.

В соседнем Забайкальском крае обстановка тоже непростая: подтоплены город Петровск-Забайкальский и посёлок городского типа Орловский. Эвакуировали уже больше ста человек. В Приморье режим ЧС действует в 14 муниципалитетах. Два села отрезаны полностью. Сейчас спасатели организовали лодочную переправу.

Поплыл и Сахалин. Там тоже прошли обильные осадки, на дорогах - потоки воды, но есть и свои, местные, особенности - многочисленные оползни и сели заполнили дворы и сделали передвижение по улицам практически невозможным.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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