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Армия России нанесла мощные удары по укреплениям ВСУ

11:50
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Противник отступает, теряя технику

В зоне СВО российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника. Попытки врага вернуть утраченные позиции пресекают бойцы Южной группировки. За сутки они отразили две атаки, уничтожили свыше 700 боевиков.

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Массированные удары по врагу наносят реактивные системы залпового огня "Град". Выдвинувшись на позиции, артиллеристы уничтожили укрепления, а также склады боеприпасов и топлива украинских националистов.

Атакует радикалов с воздуха российская авиация. Во время боевого вылета самолёты Су-25 выпустили ракеты, поразив бронетехнику и замаскированные полевые позиции ВСУ. Затем, запустив тепловые ловушки, штурмовики вернулись на аэродром базирования, сообщает "ТВ Центр".

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