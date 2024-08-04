Армия России нанесла мощные удары по укреплениям ВСУ

Противник отступает, теряя технику

В зоне СВО российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника. Попытки врага вернуть утраченные позиции пресекают бойцы Южной группировки. За сутки они отразили две атаки, уничтожили свыше 700 боевиков.

Массированные удары по врагу наносят реактивные системы залпового огня "Град". Выдвинувшись на позиции, артиллеристы уничтожили укрепления, а также склады боеприпасов и топлива украинских националистов.

Атакует радикалов с воздуха российская авиация. Во время боевого вылета самолёты Су-25 выпустили ракеты, поразив бронетехнику и замаскированные полевые позиции ВСУ. Затем, запустив тепловые ловушки, штурмовики вернулись на аэродром базирования, сообщает "ТВ Центр".

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