Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами

Есть погибшие
Этой ночью авиация Израиля атаковала приграничный город на юге Ливана, а также нанесла удары по палаточным лагерям в центральной и северной частях сектора Газа. Несколько человек погибли.
Ливан в ответ выпустил более 30 ракет. Как заявили в ЦАХАЛ, большинство снарядов перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Тем временем, десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива с требованием подписать сделку с ХАМАС по обмену заключёнными. Митинг закончился ожесточёнными стычками с полицией, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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