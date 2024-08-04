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Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами

13:04
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Есть погибшие

Этой ночью авиация Израиля атаковала приграничный город на юге Ливана, а также нанесла удары по палаточным лагерям в центральной и северной частях сектора Газа. Несколько человек погибли.

Ливан в ответ выпустил более 30 ракет. Как заявили в ЦАХАЛ, большинство снарядов перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Тем временем, десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива с требованием подписать сделку с ХАМАС по обмену заключёнными. Митинг закончился ожесточёнными стычками с полицией, сообщает "ТВ Центр".

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