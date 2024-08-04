Беспорядки в Британии переросли в погромы

Люди грабят магазины и жгут машины

Погромы и беспорядки захлестнули Великобританию. Волна протестов набирает обороты с каждым днём. Ультраправые организовали многотысячные митинги сразу в нескольких городах страны. Одновременно на улицы вышли мигранты, спровоцировав тем самым массовые стычки. Порядок пытаются навести полицейские, им разрешили действовать максимально жёстко.

Улицы британских городов после антимигрантских митингов: разбитые витрины, догорающие мусорные баки, повреждённые автомобили. Недавнее убийство детей выходцем из семьи африканских беженцев из Руанды спровоцировало целую волну самых массовых за последнее время протестов. Которые быстро переросли в погромы, беспорядки и стычки с полицией.

В силовиков летят камни, бутылки, пивные кеги и мусорные баки. Полиция обороняется от нападающих слезоточивым газом и резиновыми дубинками. Свою лепту в обострение ситуации внесли сами мигранты. В момент, когда британцы и так разъярены засильем нелегалов и ростом преступлений, приезжие намеренно подливают масла в огонь. Сотни мигрантов вышли на свои демонстрации. Целей не скрывали - наказывать протестующих. В драках стенка на стенку участвуют даже подростки.

На улицы вышли и третьи силы - антифашисты. А кто-то под шумок политических протестов начал просто грабить магазины. Власти выдали силовикам индульгенцию на максимально жесткие действия. Десятки человек задержаны. Суды переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно выносить приговоры нарушителям.

Авторитетный британский политик Найджел Фарадж прогнозирует, что дальше будет только хуже. Ведь ситуация, когда в стране, кажется, уже все против всех - это предвестник гражданской войны. Аналогичный финал Великобритании предрекает и Илон Маск. Гражданская война неизбежна, написал американский предприниматель в своих соцсетях.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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