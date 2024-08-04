Собянин поздравил коллектив РЖД с праздником

Сегодня отмечается День железнодорожника
С профессиональным праздником коллектив и ветеранов РЖД поздравил Сергей Собянин. В телеграмме, опубликованной на портале мос.ру, мэр столицы отметил: компания "Российские железные дороги" - важнейший партнёр правительства Москвы в реализации масштабных транспортных проектов.
Собянин подчеркнул, что результатом сотрудничества стал запуск движения по МЦК и МЦД, которыми ежедневно пользуются миллионы пассажиров.
В первое воскресенье августа в России традиционно отмечается День железнодорожника. С профессиональным праздником многотысячный коллектив отрасли ранее поздравил президент Владимир Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram