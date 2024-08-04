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Собянин поздравил коллектив РЖД с праздником

12:22
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Сегодня отмечается День железнодорожника

С профессиональным праздником коллектив и ветеранов РЖД поздравил Сергей Собянин. В телеграмме, опубликованной на портале мос.ру, мэр столицы отметил: компания "Российские железные дороги" - важнейший партнёр правительства Москвы в реализации масштабных транспортных проектов.

Собянин подчеркнул, что результатом сотрудничества стал запуск движения по МЦК и МЦД, которыми ежедневно пользуются миллионы пассажиров.

В первое воскресенье августа в России традиционно отмечается День железнодорожника. С профессиональным праздником многотысячный коллектив отрасли ранее поздравил президент Владимир Путин.

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