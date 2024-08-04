Москвичи вышли на ночной забег

В нём приняли участие около 9 тысяч человек

Традиционный ночной забег прошёл на улицах Москвы. Жители и гости столицы проверили свои силы на десятикилометровой дистанции.

Спортсмены-любители стартовали от "Лужников", затем преодолели Фрунзенскую и Лужнецкую набережные и финишировали у стен Большой спортивной арены. Маршрут пролегал по самым живописным улицам, с видом на здания Российской академии наук, Национального центра обороны и Андреевский мост.

Участников подбадривали зрители и группы поддержки. Двое победителей преодолели дистанцию менее чем за полчаса, сообщает "ТВ Центр".

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