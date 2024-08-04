ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи вышли на ночной забег

12:11
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

В нём приняли участие около 9 тысяч человек

Традиционный ночной забег прошёл на улицах Москвы. Жители и гости столицы проверили свои силы на десятикилометровой дистанции.

Спортсмены-любители стартовали от "Лужников", затем преодолели Фрунзенскую и Лужнецкую набережные и финишировали у стен Большой спортивной арены. Маршрут пролегал по самым живописным улицам, с видом на здания Российской академии наук, Национального центра обороны и Андреевский мост.

Участников подбадривали зрители и группы поддержки. Двое победителей преодолели дистанцию менее чем за полчаса, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ночной забег
Ночной забег
Ночной забег
Ночной забег
Ночной забег
Ночной забег
Ночной забег
Ночной забег
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.