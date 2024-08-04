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Оркестр Росгвардии сыграл в московском парке

13:19
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Звучали зажигательные мелодии

Знаменитые отечественные и зарубежные произведения исполнил оркестр Росгвардии в Москве. Концерт прошёл в музее-усадьбе "Люблино" в рамках масштабного фестиваля "Спасская башня".

Уже восьмой сезон жители и гости столицы могут наслаждаться программой "Военные оркестры в парках". В этот раз прозвучали песни советских лет и хиты 90-х, а также зажигательные латиноамериканские мелодии.

Зрители с удовольствием не только подпевали, но и танцевали под любимые произведения, сообщает "ТВ Центр".

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