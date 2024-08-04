Украина просыпается: всё громче звучат голоса против политики Зеленского

Люди выходят на улицы

На Украине растёт недовольство из-за принудительной мобилизации. Беспорядки накануне охватили Ковель. Жители города вышли на массовый протест к зданию военкомата, требуя освободить похищенных мужчин. Политика действующей власти грозит антиправительственными митингами по всей стране.

Штурмовать украинский ТЦК людям пришлось с помощью того, что было под рукой. 60-тысячный городок Ковель на Западе страны в Волынской области взбунтовался после того, как сотрудники местного центра комплектования в прямом смысле похитили мужчин, по рассказам очевидцев, прямо из автобуса, на глазах у других пассажиров. Но не тут-то было. Сначала жёны, а потом почти весь город вспомнили старые времена и пошли к военкомату как на майдан.

Пришли и те, кто уже побывал на фронте. Вернулись раненными. А теперь не нужны государству. На Украине слово "мобилизация" уже давно стало ругательным. Теперь её иначе как "могилизацией" и не называют. Днём потенциальные призывники убегают от военкомов, а ночью берут спички и поджигают их автомобили. Те, кто решается покинуть страну, бегут или плывут подальше. Украинские дальнобойщики под видом международных рейсов массово пересекают границу, бросают фуры и отказываются возвращаться.

В Ужгороде у одного из будущих солдат при виде военкома вообще случился инсульт. Откачали. И отправили на фронт. Даже поздней ночью толпа не расходилась, требуя вернуть мужчин. По сообщениям, отстоять удалось двоих. Их выпустили. В соцсетях, тем временем, истерика. Люди призывают выходить на улицы и в других городах. На Банковой пока хранят молчание.

Зато в Европе всё громче звучат голоса недовольных постоянной поддержкой режима Зеленского. В Берлине прошёл крупный митинг протеста против поставок оружия ВСУ и за восстановление экономических связей с Россией. Во Франции тоже уверены, что спонсоры вообще прекратят поддерживать Киев.

Только за океаном готовы идти до конца. США недавно буквально потребовали понизить возраст мобилизации. Но пойдёт ли Зеленский на такой риск? Ведь, то, что сегодня случилось в маленьком городке Ковель, завтра может начаться по всей стране.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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