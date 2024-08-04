Трамвайное депо имени Апакова отмечает 115-летие

Сейчас в нём идёт реконструкция

Старейшему трамвайному депо имени Апакова исполнилось 115 лет. Оно не останавливало работу даже во время Великой Отечественной войны, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Сейчас в депо идёт большая реконструкция. Будут расширены проезды, проложены новые пути и заменены кабели.

Особо бережная реставрация ждёт исторический административный корпус депо. Он - объект культурного наследия, отметил мэр.

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