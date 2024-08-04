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Трамвайное депо имени Апакова отмечает 115-летие

15:17
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Сейчас в нём идёт реконструкция

Старейшему трамвайному депо имени Апакова исполнилось 115 лет. Оно не останавливало работу даже во время Великой Отечественной войны, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Сейчас в депо идёт большая реконструкция. Будут расширены проезды, проложены новые пути и заменены кабели.

Особо бережная реставрация ждёт исторический административный корпус депо. Он - объект культурного наследия, отметил мэр.

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Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
Трамвайное депо имени Апакова
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