Армия России идёт вперёд

Подразделения группировки войск Центр освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

На этой линии фронта отражена контратака штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также в минувшие сутки средства ПВО сбили украинский Су-27, 13 снарядов HIMARS и 162 беспилотника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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