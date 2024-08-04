Собянин рассказал о популярности центра "Профессии будущего"

С его помощью можно найти интересную работу

С декабря прошлого года в центре "Профессии будущего" побывали более 60 тысяч девятиклассников и свыше 40 тысяч взрослых москвичей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Благодаря центру уже более 100 тысяч человек выбрали свой карьерный путь. У школьников теперь есть возможность пройти программу комплексной профориентации, а взрослые могут воспользоваться инновационными HR-сервисами для поиска работы.

В центре можно освоить одну из 75 профессий. На это уйдёт три с половиной месяца. Чаще всего москвичи выбирают торговлю, сервисную индустрию, транспортную и промышленную отрасли, ИТ-сектор.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram