Водитель грузовика оставил без света и воды 100-тысячный город в Сибири

Специалисты устраняют последствия аварии
В Бердске погрузчик повредил высоковольтную опору линии электропередачи. Жители города-спутника Новосибирска, а также несколько домов в Академгородке остались без электроэнергии и водоснабжения, сообщает РБК.
Ситуацию с подключением потребителей контролирует прокуратура. Власти обещают устранить последствия аварии в ближайшие часы.
На месте аварии работают специалисты. Мачта ЛЭП после того, как в неё врезался грузовик, сильно накренилась. Провода оборваны и повреждены.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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