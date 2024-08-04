Водитель грузовика оставил без света и воды 100-тысячный город в Сибири

Специалисты устраняют последствия аварии

В Бердске погрузчик повредил высоковольтную опору линии электропередачи. Жители города-спутника Новосибирска, а также несколько домов в Академгородке остались без электроэнергии и водоснабжения, сообщает РБК.

Ситуацию с подключением потребителей контролирует прокуратура. Власти обещают устранить последствия аварии в ближайшие часы.

На месте аварии работают специалисты. Мачта ЛЭП после того, как в неё врезался грузовик, сильно накренилась. Провода оборваны и повреждены.

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