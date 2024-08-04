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США перебрасывают на Ближний Восток стелс-истребители F-22 Raptors

19:00
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

На фоне обострения ситуации в регионе

Американские ВВС направляют на Ближний Восток на фоне угрозы иранского удара по Израилю эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptors. Об этом сообщает журнал Air And Space Forces Magazine.

Накануне сообщалось, что США усиливают морскую группировку на Ближнем Востоке. Как заявили в Пентагоне, в регион направят эсминцы и крейсеры.

Сутки назад в Тегеране заявили, что готовят ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. КСИР обвинил в его гибели Израиль. Исмаил Хания был убит 31 июля в своей резиденции в Тегеране.

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