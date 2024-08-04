Дело об избиении боксёра Двали переквалифицируют с хулиганства на покушение на убийство

Задержаны двое подозреваемых

Дело об избиении в Феодосии боксёра Дмитрия Двали будет переквалифицировано из хулиганства в покушение на убийство. Такое поручение дал местным следователям глава СКР Александр Бастрыкин.

В начале этой недели в Крыму на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали напала группа лиц после того, как он заступился за молодого человека. У Двали серьёзно повреждён глаз, ему сделали операцию в Москве.

По этому делу задержаны двое подозреваемых. С ними работают следователи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram