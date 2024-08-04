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ВДНХ широко отметила 85-летие

22:45
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Подробности сообщил Сергей Собянин

ВДНХ отметила своё 85-летие. На главной выставке страны прошли шоу, концерты, экскурсии, турниры и мастер-классы, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

С 1 по 4 августа на ВДНХ прошли около ста мероприятий, гостями которых стали около миллиона человек. Только на новой канатной дороге прокатились 32 тысячи посетителей.

В парке "Останкино" все эти дни работала ретроплощадка, на которой выступали артисты в костюмах довоенного времени. А на площади Промышленности гости увидели танцевальное шоу чемпионов России и мира, написал мэр.

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