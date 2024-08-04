ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS и Storm Shadow

Четыре ракеты сбили силы ПВО

Украина нанесла массированный удар по Луганску. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ выпустили по столице республики 12 ракет западного производства. Предположительно, это были восемь АTACMS и четыре Storm Shadow.

Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлёте к городу. Остальные попали по складам, где хранилось топливо, и по частному сектору.

На место падения ракет выехали все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

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