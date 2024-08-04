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Зеленский показал новые цели для российских ракет на Украине

19:46
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Скоро по ним ударит российское оружие

На Украине появились новые цели для российского оружия. Глава киевского режима Владимир Зеленский похвастался тем, что в Незалежную прибыли первые истребители F-16, пишет РБК.

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Президент сказал, что они уже выполнили некие первые задания. Американские самолёты утром заметили и сняли на смартфоны жители Одессы.

Минобороны России ранее оценивало сроки уничтожения самолётов F-16 на Украине примерно в 20 дней. Сбившим вражеский истребитель обещано по 15 миллионов рублей за каждый.

Киев долго выпрашивал у США и их союзников истребители. Сроки неоднократно переносились. Зеленский мечтал, как минимум, о сотне F-16, но, судя по сообщению Washington Post, до конца 2024 года Украина получит всего 20 истребителей.

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