Вулкан Этна снова напомнил о себе

Началось новое извержение

"ТВ Центр" публикует кадры из итальянской Сицилии, где сегодня утром началось мощное извержение вулкана Этна. Лава фонтаном бьёт из кратера Ворагин. Столб дыма уже преодолел высоту в 10 километров.

Вулканический пепел оседает по всей юго-восточной части острова. Местные жители жалуются на запах гари. В международном аэропорту Катании задерживаются рейсы.

Национальный институт геофизики и вулканологии объявил красный уровень опасности.

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