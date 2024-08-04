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Вулкан Этна снова напомнил о себе

21:15
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

Началось новое извержение

"ТВ Центр" публикует кадры из итальянской Сицилии, где сегодня утром началось мощное извержение вулкана Этна.  Лава фонтаном бьёт из кратера Ворагин. Столб дыма уже преодолел высоту в 10 километров.

Вулканический пепел оседает по всей юго-восточной части острова. Местные жители жалуются на запах гари. В международном аэропорту Катании задерживаются рейсы.

Национальный институт геофизики и вулканологии объявил красный уровень опасности.  

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