Российские теннисистки завоевали серебро на Олимпиаде

В медальном зачёте достижения России не учитываются

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро в парном разряде на парижской Олимпиаде. В финальной игре они проиграли паре из Италии, сообщает "Интерфакс".

Это первая медаль российских спортсменов на Играх во Франции, но в общем медальном зачёте награды россиян и белорусов не учитываются.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады-2024 закончилась грандиозным скандалом. Три часа перед публикой выплясывали люди непонятного пола; появлялась то королева Мария-Антуанетта с отрубленной головой в руках, то фрики, пародирующие картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.

Только через девять дней Ватикан отреагировал на церемонию открытия Игр, заявив, что был огорчён некоторыми сценами и присоединяется к голосам, которые прозвучали в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесённого многим христианам и верующим других религий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram