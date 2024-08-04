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Российские теннисистки завоевали серебро на Олимпиаде

21:23
  • воскресенье
  • 04 августа 2024

В медальном зачёте достижения России не учитываются

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро в парном разряде на парижской Олимпиаде. В финальной игре они проиграли паре из Италии, сообщает "Интерфакс".

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Это первая медаль российских спортсменов на Играх во Франции, но в общем медальном зачёте награды россиян и белорусов не учитываются.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады-2024 закончилась грандиозным скандалом. Три часа перед публикой выплясывали люди непонятного пола; появлялась то королева Мария-Антуанетта с отрубленной головой в руках, то фрики, пародирующие картину "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.

Только через девять дней Ватикан отреагировал на церемонию открытия Игр, заявив, что был огорчён некоторыми сценами и присоединяется к голосам, которые прозвучали в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесённого многим христианам и верующим других религий.

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