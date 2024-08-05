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Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

00:37
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Власти африканской страны обвинили Киев в поддержке терроризма

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма. Об этом в понедельник, 5 августа, заявил пресс-секретарь правительства Абдулайе Майга в эфире местного телевидения.

Сообщается, что решение принято в связи с поддержкой украинской стороной повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск. По мнению властей Мали, действия Украины нарушают суверенитет страны, а также являются поддержкой международного терроризма.

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