Журналистам из РФ запретили фотографировать российских теннисисток с серебром Олимпиады

Организаторы спешно увели спортсменок сразу после награждения
Российским журналистам, аккредитованным на Играх в Париже, запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпиады. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает портал Sport24.
По данным портала, организаторы поспешили увести спортсменок сразу после награждения, не дав профессиональному фотографу сделать их снимки с медалями. При этом буквально за полчаса до этого сербским журналистам позволили сделать совместное фото с победителем мужского одиночного разряда Новаком Джоковичем.
Ещё до начала Игр глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что французские власти запретили некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры "из предосторожности".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram