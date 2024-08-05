Журналистам из РФ запретили фотографировать российских теннисисток с серебром Олимпиады

Организаторы спешно увели спортсменок сразу после награждения

Российским журналистам, аккредитованным на Играх в Париже, запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпиады. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает портал Sport24.

По данным портала, организаторы поспешили увести спортсменок сразу после награждения, не дав профессиональному фотографу сделать их снимки с медалями. При этом буквально за полчаса до этого сербским журналистам позволили сделать совместное фото с победителем мужского одиночного разряда Новаком Джоковичем.

Ещё до начала Игр глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что французские власти запретили некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры "из предосторожности".

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