ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

CNN: Украина доносила на спортсменов из РФ, чтобы их не допустили до Олимпийских игр

05:14
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Главным доносчиком стал украинский журналист

Украина лоббировала массовые доносы на спортсменов из РФ, чтобы они не были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщает телеканал CNN

По данным телеканала, этим занимались национальный олимпийский комитет и Минспорта Украины. Главным же доносчиком стал украинский журналист Артём Худолеев. Он собственноручно изучал страницы российских спортсменов в соцсетях, чтобы составить список тех, кто высказывался в поддержку СВО.

В результате доносов Худолеева от участия в Играх был отстранён российский олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин — в своих соцсетях он призывал поддержать российских военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.