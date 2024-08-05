CNN: Украина доносила на спортсменов из РФ, чтобы их не допустили до Олимпийских игр

Главным доносчиком стал украинский журналист
Украина лоббировала массовые доносы на спортсменов из РФ, чтобы они не были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщает телеканал CNN
По данным телеканала, этим занимались национальный олимпийский комитет и Минспорта Украины. Главным же доносчиком стал украинский журналист Артём Худолеев. Он собственноручно изучал страницы российских спортсменов в соцсетях, чтобы составить список тех, кто высказывался в поддержку СВО.
В результате доносов Худолеева от участия в Играх был отстранён российский олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин — в своих соцсетях он призывал поддержать российских военнослужащих.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram