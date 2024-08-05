Главным доносчиком стал украинский журналист

Украина лоббировала массовые доносы на спортсменов из РФ, чтобы они не были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщает телеканал CNN

По данным телеканала, этим занимались национальный олимпийский комитет и Минспорта Украины. Главным же доносчиком стал украинский журналист Артём Худолеев. Он собственноручно изучал страницы российских спортсменов в соцсетях, чтобы составить список тех, кто высказывался в поддержку СВО.

В результате доносов Худолеева от участия в Играх был отстранён российский олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин — в своих соцсетях он призывал поддержать российских военнослужащих.

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