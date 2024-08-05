Иран и "Хезболла" могут атаковать Израиль в течение 24 часов

Об этом Энтони Блинкен предупредил коллег по G7

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил страны G7 о том, что Иран и "Хезболла" могут нанести удар по Израилю в течение суток. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Блинкен в ходе телефонного разговора с главами МИД "большой семёрки" также обсудил необходимость оказать давление на Иран и "Хезболлу", чтобы свести к минимуму их ответ на убийство Исмаила Хании.

В то же время газета The Times of Israel сообщает, что в Израиле рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если атака с его стороны будет неизбежной.

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