ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран и "Хезболла" могут атаковать Израиль в течение 24 часов

06:24
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Об этом Энтони Блинкен предупредил коллег по G7

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил страны G7 о том, что Иран и "Хезболла" могут нанести удар по Израилю в течение суток. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Блинкен в ходе телефонного разговора с главами МИД "большой семёрки" также обсудил необходимость оказать давление на Иран и "Хезболлу", чтобы свести к минимуму их ответ на убийство Исмаила Хании.

В то же время газета The Times of Israel сообщает, что в Израиле рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если атака с его стороны будет неизбежной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.