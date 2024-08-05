Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании

Удар по Израилю может быть нанесен в течение суток

Иранские власти не намерены смягчать реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и намереваются нанести ответный удар по Израилю.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Тегеран отверг попытки США и арабских стран смягчить ситуацию, а 3 августа иранские власти заявили, что им безразлично, спровоцируют ли их ответные действия войну.

Источники отмечают, что Израиль готовится к тому, что возможные атаки со стороны Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла" продлятся несколько дней. Предполагается, что "Хезболла" будет наносить удары по Израилю с севера, а Иран с применением ракет большой дальности — с востока.

На третий день после гибели главы политбюро ХАМАС Корпус стражей Исламской Революции пообещал, что Иран отомстит за смерть Исмаила Хании в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом.

Движение "Хезболла" заявило о намерении продолжить борьбу с Израилем "с еще большей решимостью" после гибели Хании. Руководство хуситов назвало убийство главы политбюро ХАМАС террористическим преступлением.

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