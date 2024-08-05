Уничтожено 46 танков

Активность украинских войск на рубежах Луганской народной республики за прошедшую неделю незначительно повысилась. ВС России за этот период отбили 44 контратаки противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным эксперта, всего за июль ВСУ пытались атаковать российские позиции 188 раз. В результате потери украинских войск на рубежах ЛНР достигли рекордных значений. ВСУ потеряли 46 905 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть на территорию региона, приводит слова Марочко ТАСС.

Эксперт уточнил, что за июль украинские войска потеряли на этом участке 46 танков. Кроме того, ВС России уничтожили 85 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и более 700 различных боевых машин. Ликвидировано 237 полевых складов боеприпасов.

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